RSnW: środki z Krajowego Planu Odbudowy

Czy i kiedy Komisja Europejska odblokuje Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy - zastanawiali się goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Kandydat partii opozycyjnych na premiera - Donald Tusk spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami instytucji unijnych. Jak zapewnił pierwszy wypłaty będą możliwe w grudniu. - Wystarczy, że prezydent pozwoli opozycji utworzyć rząd - mówił Kazimierz Kleina, senator KO.



- Dla Komisji Europejskiej, dla wszystkich polityków w UE istotna jest polityka rządu, która zmierza do pełnego poszanowania prawa - zaznaczył.



Poseł PiS, Marek Ast uważa, że blokada środków ma wyłącznie charakter polityczny.



- Nie ma to wiele wspólnego z demokracją. Tu zgadzam się z Saryuszem-Wolskim, że Komisja Europejska użyła tu szantażu politycznego - ocenił Marek Ast.



KE na początku czerwca 2022 roku zaakceptowała polski KPO. Zakłada on wypłatę przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone.



KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa", i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".