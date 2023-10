Kryminalne zagadki Pomorza Zachodniego. Inspirujący wykład

Prof. Andrzej Ossowski to genetyk, antropolog sądowy i kryminalistyk. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak ustalić sprawcę morderstwa czy sposób w jaki działał? - między innymi o tym opowiadał podczas wykładu "CSI Szczecin: kryminalne zagadki Pomorza Zachodniego" prof. Andrzej Ossowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Naukowiec przytoczył anegdoty z pracy genetyka sądowego. Mówił również o tym, jak nowoczesna technologia ułatwia pracę.



- Możemy dochodzić do prawdy i możemy przybliżyć obraz podejrzanego, przestępcy czy osoby zaginionej. Prowadziłem sprawy dotyczące seryjnych morderców, najcięższych zdarzeń, katastrof masowych jak katastrofa CASY, czy też pożar w Kamieniu Pomorskim - wspominał.



To ciekawe historie, o wielu możliwościach genetyki sądowej nie mieliśmy pojęcia - przyznali słuchacze wykładu.



- To bardzo interesujące, jak można znaleźć zbója po śladach biologicznych. - To bardziej zainteresowanie, a nie pasja. Chciałabym zagłębić się w ten temat, bo jestem ciekawa - mówili.



Prof. Andrzej Ossowski to genetyk, antropolog sądowy i kryminalistyk. Jest również szefem Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Przywraca tożsamość między innymi Żołnierzom Wyklętym.



Zajmował się m.in. sprawą "wampira z Kamienia Pomorskiego". Wykazał, że wampir... był kobietą.



Organizatorem spotkania był klub Rotary Szczecin.



Wykład odbył się w hotelu Courtyard by Marriot w Szczecinie.