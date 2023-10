fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]/Archiwum

Tradycyjnie w wieczór poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim odbędzie się procesja ze świętymi.

Uczestnicy poniosą w procesji relikwie świętych, przyniesione ze szczecińskich kościołów. Relikwie to doczesne cząstki świętych (np. kawałki kości, paznokci, włosy czy krew) lub przedmioty, które oni używali i mieli z nimi fizyczny kontakt.



Do udziału w procesji zachęca ks. Tomasz Kancelarczyk: Jest ona niesamowita, poprzez modlitwę obecnych osób, w tamtym roku było nas blisko tysiąc. Jest niesamowita poprzez przejmujący śpiew “Litanii do Wszystkich Świętych”, inicjowany z Katedry przez siostry zakonne.



Początek procesji przy figurze św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach o godz. 20:00. Procesja zakończy się Mszą Świętą w szczecińskiej katedrze około godziny 21:00.