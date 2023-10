Zjazd na S3 z A6 do wakacji po staremu

Węzeł Klucz fot. GDDKiA Szczecin

Remont autostrady A6 w rejonie Węzła Klucz zakończony, zjazd w kierunku S3 na razie po staremu. Teraz jadąc ze Szczecina by z A6 zjechać w kierunku Gorzowa kierowcy mają wytyczony tylko jeden dodatkowy pas jezdni.

Przez to podczas dużego natężenia ruchu, szczególnie w lecie tworzą się tam kilometrowe korki. By je zmniejszyć drogowcy w wakacje wprowadzili dodatkowy pas do skrętu w S3, kosztem jednego pasa w kierunku Berlina.



To rozwiązanie jednak nie do końca się sprawdziło. Mamy w tym rejonie kamery i obserwowaliśmy zachowania kierowców - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk.



- Z tej możliwości skrętu z tego środkowego pasa ruchu stosunkowo niewielu kierowców korzystało, dlatego będziemy się zastanawiać przed kolejnymi wakacjami czy i w jaki sposób tę organizację ruchu ponownie modyfikować. – wyjaśniał Grzeszczuk.



Zmiany są konieczne - uważają nasi Słuchacze: Jak najbardziej to rozwiązanie będzie się sprawdzać, bo Polacy już się nauczycieli i będą pamiętać w przyszłym roku.



Póki co po trwającym dwa miesiące remoncie w tym rejonie, drogowcy przywrócili stare zasady - dwa pasy w kierunku Berlina i jeden w kierunku Gorzowa.