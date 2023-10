PUM w samochodówce. Klasa o profilu medycznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uczniowie szczecińskiej samochodówki będą mieli zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycznym a Zespołem Szkół Samochodowych.

Uczelnia objęła patronatem klasę o profilu ratowniczym, która powstała we wrześniu tego roku.



- Młodzież przez pięć lat powinna się nauczyć tego, co będzie ich czekać na studiach ratowniczych - mówi prof. Beata Karakiewicz, dziekan wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.



- Będą na pewno współpracowali z naszym kierunkiem Ratownictwo i Pielęgniarstwo. Będą mieli otwarte drzwi do Centrum Symulacji Medycznych. Bedą znali doskonale budowę karetki, bo to jest ich podstawowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Samochodowych, natomiast powinni się jeszcze nauczyć, co w tej karetce można jeszcze wykorzystać dla ratowania zdrowia i życia, udzielania pierwszej pomocy - mówiła.



Uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych chcą pozyskać wiedzę z udzielania pierwszej pomocy.



- Co zrobić w przypadku omdlenia, wypadku, gdy osoba zasłabnie. Jest dużo symulatorów, z których możemy korzystać. - Z jakimi urazami i obrażeniami możemy mieć do czynienia i sprawdzić, czy odpowiada nam taka ścieżka kariery. - Skorzystać na przykład z tego manekina, który tutaj jest, który mruga i mówi - mówili uczniowie.



Pomorski Uniwersytet Medyczny kształci na kierunku Ratownictwo Medyczne od 19 lat.