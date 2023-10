Inwigilacja w szkolnych toaletach. Miasto zajmie się sprawą

źródło: https://pixabay.com/8331480/TheDigitalArtist - CC0 - domena publiczna

- Będziemy wyjaśniać sprawę kamer w szkolnych toaletach - zapowiada Lidia Rogaś, wiceprezydent Szczecina.

Chodzi o zamontowane kamery w toaletach II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Montaż urządzeń odbył się z inicjatywy dyrekcji, za zgodą rady rodziców. Powodem miały być akty wandalizmu i palenie papierosów w toaletach. Pomysł nie spodobał się uczniom, o czym poinformowali mediach społecznościowych.



Zapytaliśmy wiceprezydent czy rejestratory obrazu mogły dosięgać kabin i dzięki nim można było podglądać młodzież?



- Myślę, że nie ma takiej możliwości, one zostały tak zamontowane, że kabiny w toaletach były poza zasięgiem kamer. W tej chwili musimy porozmawiać z panią dyrektor i z przewodniczącym Rady Rodziców. To oni, wspólnie z Radą Pedagogiczną podjęli taką - bardzo niefortunną, delikatnie mówiąc - decyzję. Dzisiaj pani dyrektor Wydziału Oświaty dzwoniła do pani dyrektor, organizujemy spotkanie, wyjaśnimy tę sprawę - zapowiedziała.



Monitoringu w szkolnych toaletach zakazuje ustawa o prawie oświatowym.



- Przepisy mówią wprost, że monitoringu nie może być m.in. w pomieszczeniach przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych. Niewątpliwie takim miejscem jest toaleta. Od tego zakazu są wyjątki, ale nie w tym przypadku. Po pierwsze: żeby zamontować w toalecie taki monitoring, musiałoby istnieć zagrożenie. Jednak nie można go wprowadzić w sytuacji, gdyby mogło to naruszać dobro osobiste uczniów. W szczególności chodzi o godność i prawo do prywatności - tłumaczy Marcin Kruszewski, prawnik, influencer z kanału w mediach społecznościowych "Prawo Marcina".



Czekamy na komentarz szkoły w tej sprawie.