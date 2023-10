Dojazd do Świnoujścia zakorkowany

Ogromny korek w tunelu w Świnoujściu i na drodze dojazdowej do niego.

Stoi miedzy innymi ulica Karsiborska.



- Tunel w kierunku miasta stoi od samego wjazdu po samo skrzyżowanie na Świnoujście - informuje słuchacz Radia Szczecin.



- Między ulicą Grunwaldzką a Nowokarsiborską ruch jest jednokierunkowy. Są też zwężenia przy zatoce postojowej za bramą cmentarza. Wygrodzone są w tym rejonie zatoki postojowe. Większy ruch związany jest oczywiście z tym, że większość osób przyjeżdża na cmentarz i w jego okolice i zostawia auto na parkingu, który do czwartku jest bezpłatny. Generuje to na tyle duże problemy, że przekłada się to również na zatory w tunelu - powiedział w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



Jarosław Jaz podpowiada, że kierowcy do centrum Świnoujścia powinni jechać ulicą Steyera.