Nowa sygnalizacja na Mieszka I. Piesi: będzie bezpieczniej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uruchomiona została sygnalizacja świetlna na ul. Mieszka I w Szczecinie na wysokości cmentarza.

Nowe przejście zdaniem mieszkańców będzie bezpieczniejsze,



- To już był czas najwyższy, bo było tyle wypadków i tych zdarzeń drogowych. - Bardzo ruchliwe to przejście. Sami z niego korzystamy. - Na pewno jest po co. Za względu na wypadki, które tu były. Druga kwestia z uwagi na to, że to przejście na cmentarz. Ludzie tutaj chodzą, a prędkość dopuszczona tutaj jest około 70 km/h. - Wpłynie to trochę na korki na drogach, ale w tym momencie najważniejsze jest bezpieczeństwo tych starszych osób, które tutaj się tak naprawdę przemieszczają. - To nie wpłynie, bo i tak kierowcy samochodów mają tą świadomość, że trzeba się zatrzymać przed pasami - mówią mieszkańcy.



Nowa sygnalizacja będzie działała przez całą dobę, a zielone światło dla pieszych ma być uruchamiane za pomocą przycisku.