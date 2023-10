Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Lustrzanka", czyli znicz, w którym można się przeglądać, hitem sprzedażowym Wszystkich Świętych.

Jak powiedziała nam właścicielka jednego ze stoisk przy szczecińskim Cmentarzu Centralnym, znicz nie jest nowością, jednak w tym roku zainteresowanie kupnem znacznie wzrosło.



- Najbardziej to te lustrzane, to jest chyba taki hit tego sezonu. Najlepszy to jest z tymi drzewami, pozłacany i srebrny. Może wcześniej były w jakiś mniejszych ilościach, a teraz jakby na większą skalę, można je dostać u nas. To jest tak naprawdę nasze odbicie lustrzane - mówi ekspedientka.



Przy ulicach wokół Cmentarza Centralnego miasto wynajęło 101 miejsc dla sprzedających znicze i kwiaty.