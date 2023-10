Pociągi pojadą po nowym moście nad Regalicą

10 grudnia skończą się utrudnienia w ruchu kolejowym w rejonie Szczecina - informuje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wtedy ma wejść w życie nowy rozkład jazdy, który uwzględni nowy most nad Regalicą. Trwają tam ostatnie prace, m.in. obiekt przeszedł już próby obciążeniowe. Z tego powodu jest on wyłączony z użytkowania.Część pociągów omija stację Szczecin Główny, a część musi jechać objazdami przez Szczecin Dąbie - np. pociąg na pokonanie 30-kilometrowej trasy z Gryfina do Szczecina potrzebuje blisko godziny.To się zmieni - mówił Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK.- Polskie Linie Kolejowe planują wznowienie ruchu kolejowego na moście na Regalicy od 10 grudnia obecnego roku, czyli wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy - mówił Pietrzykowski.Most zwiększy przepustowość linii.- Nowy most, który powstał, jest to most przeprawa dwutorowa, więc nie będzie już tego wąskiego gardła. Przypomnę, że stary most właśnie był jednotorowy, do tego był mostem zwodzonym - mówił Pietrzykowski.Budowa mostu to inwestycja Wód Polskich oraz PKP PLK. Koszt wyniósł blisko 350 mln złotych.