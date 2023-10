Zmiany na jednym z wjazdów do Kołobrzegu

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmiany zostały wprowadzone od godz. 15 i obejmują ulicę 6 Dywizji Piechoty, czyli drogę prowadzącą do miasta od strony zachodniego węzła ekspresowej „Szóstki”, przy której położony jest kołobrzeski cmentarz.

Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu zaznacza, że droga jest co prawda przejezdna w obu kierunkach, ale należy zdjąć nogę z gazu.



- Ulica 6 Dywizji, od ronda Związku Inwalidów RP jest ograniczenie do 30 km/h. To ograniczenie jest prawie do samych rogatek miasta. W przeciwną stronę również od wysokości cmentarza wojennego do wysokości ulicy Św.Wojciecha jest to ograniczenie 30 km/h - mówi Kujaczyński.



Z kolei jednokierunkowy ruch został wprowadzony na ulicy Św. Wojciecha, w którą wjedziemy właśnie z ul. 6 Dywizji. Aby ułatwić dotarcie na cmentarz, dodatkowe kursy już rozpoczęły miejskie autobusy, które dojadą pod główną bramę nekropolii.



Zmiany w ruchu przestaną obowiązywać w czwartek o godz. 7.