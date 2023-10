Tłumy turystów nad morzem. To głównie obcokrajowócy [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Świnoujska promenada tętni życiem tuż przed Dniem Wszystkich Świętych.

Hotele, restauracje i małe gastronomie nie narzekają na brak turystów. Dla Polaków rozpoczął się czas wyjazdów, ale to oni przebywają nad morzem.



Właściciele i pracownicy nadmorskich hoteli, restauracji i innych punktów usługowych potwierdzają, że turystów jest wielu, ale nie polskich.



- Teraz jest po prostu więcej turystów niemieckich, jest dużo kuracjuszy, dużo obcokrajowców. - Jak są święta, jak na przykład Niemcy mają ferie, to więcej przyjeżdża do Świnoujścia - mówią hotelarze.



Polaków też można spotkać, choć jest ich zdecydowanie mniej. A ci, którzy wypoczywają w Świnoujściu, terminu nie wybierali celowo na czas wolny od pracy.



- Jestem już kilkakrotnie, z powodu nawet wnuczki, bo to jest pogoda odpowiednia właśnie na odporność. - Przypadkowo złączyliśmy to, święta nie miały wpływu. Najważniejsze, że jesteśmy tutaj - mówią turyści.



Branżyści zmiany proporcji wśród wypoczywających spodziewają się już w przyszłym tygodniu. Doświadczenie pokazuje, że Polacy nad morzem wypoczywać wolą po świętach, a nie w ich trakcie.