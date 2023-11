Zmiany w ruchu, dodatkowa komunikacja miejska i parkingi przy cmentarzach w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w komunikacji miejskiej. Dodatkowe autobusy i tramwaje dowiozą mieszkańców na cmentarze. Miasto udostępnia też darmowe parkingi.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU PRZY CMENTARZU CENTRALNYM



Od rana zamknięte dla kierowców zostały ulice Ku Słońcu, Karola Miarki, Piękna i Santocka. Na części ulic wprowadzono ruch jednokierunkowy. To ograniczenie dotyczy Dworskiej, Świerczewskiej, Gajowej i Krzywej.



Powrót do stałej organizacji ruchu nastąpi prawdopodobnie około godziny 22.00.



DODATKOWA KOMUNKACJA MIEJSKA



By łatwiej było dojechać na cmentarze sześć dodatkowych linii autobusowych i jedną tramwajową uruchamia dziś Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



W godzinach szczytu pojawi się tramwaj D15 kursujący na trasie Gumieńce-Dworzec Niebuszewo. Obok niego także linie autobusowe "wzmacniające" już istniejące - czyli D53, D60, D62, D67 i D97.



Uruchomiona zostanie także linia D07 kursująca na trasie z Polic przez Przęsocin, ulicę Przyjaciół Żołnierza i Traugutta aż do Cmentarza Centralnego w Szczecinie.



DODATKOWE PARKINGI



Cztery duże parkingi, znajdujące się w okolicach szczecińskich centrów handlowych, zostaną w środę nieodpłatnie udostępnione kierowcom. Chodzi przede wszystkim o odwiedzających Cmentarz Centralny oraz Cmentarz Zdroje.



- Można tam bezpiecznie zostawić swoje pojazdy, ponieważ w rejonie cmentarzy postój będzie bardzo ograniczony - mówi Marcin Charęza z Urzędu Miasta Szczecin.



LISTA PARKINGÓW:



SELGROS Walecznych 66, ATRIUM MOLO Mieszka I 73, C.H. TURZYN Bohaterów Warszawy 42, IKEA Białowieska 2.