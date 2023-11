Kwesty na cmentarzach całego regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na cmentarzach naszego regionu tradycyjne kwestować będą wolontariusze.

Po raz 20. datki będzie zbierać Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego.Pieniądze przeznaczymy na odnowienie zabytkowych nagrobków - mówi Maciej Słonimski, prezes stowarzyszenia: - Parę razy się zdarzyło, że zabrakło pieniędzy na dokończenie renowacji zabytkowych nagrobków. Chcemy te braki uzupełnić...Można dołożyć swoją cegiełkę do akcji pt. "Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych".- Wolontariusze będą kwestować na Cmentarzu w Dąbiu, Gryfinie, Nowogardzie i Centralnym w Szczecinie - przypomina Grzegorz Kozak z Narodowych Sił Zbrojnych.- Będą zbierane środki na upamiętnienie nie tylko Żołnierzy Wyklętych, ale na upamiętnienie całego podziemia niepodległościowego. Od godzin porannych do wieczornych będziemy kwestować, tak jak co roku - podkreśla Kozak.Na cmentarzach w Stargardzie, Trzebieży, Mierzynie, Dobrej Szczecińskiej, Dąbiu i Centralnym kwest będzie prowadzić Hospicjum św. Jana Apostoła Ewangelisty.