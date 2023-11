"Kopyta pełne roboty", czyli policja na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Policja czuwa nad porządkiem na szczecińskich cmentarzach. Tradycyjnie na tym największym, czyli centralnym funkcjonariusze patrolują teren na koniach.

Cmentarz Centralny ma ogromną powierzchnię, poruszanie się na koniu jest więc znacznie wygodniejsze - mówi komisarz Agnieszka Kacprzak, kierownik sekcji konnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



- Jesteśmy gotowi przemieścić się wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni. Przemieszczanie się tymi alejkami samochodem bywa bardzo trudne. Jednak w przypadku jazdy konnej nie potrzebujemy szerokiej alejki, możemy sprawnie i szybko dotrzeć tam, gdzie nas potrzebują - podkreśla komisarz Kacprzak.



Policja apelują o zachowanie ostrożności na cmentarzach. - Proszę zwracać szczególną uwagę na torebki i kieszenie. W tłumie niestety okazja czyni złodzieja... Ja wiem, że policja zawsze powtarza to samo - odblaski, zwracać uwagę na to co się dzieje wokół nas. Być może my pomocy w tej chwili nie potrzebujemy, ale może ktoś obok nas już tak - dodaje Kacprzak.



Jak informuje policja, na razie na szczecińskich cmentarzach nie odnotowano żadnych incydentów.