Zapal znicz, ale i pomóż potrzebującym [ZDJĘCIA]

Pięć organizacji kwestuje na szczecińskich cmentarzach. W Dniu Wszystkich Świętych na nekropoliach spotkamy wolontariuszy z puszkami, do których zbierają datki.

To między hospicja, ale też organizacje patriotyczne i historyczne. Darczyńcy w zamian mogą liczyć na ciepły napój czy balonik.- Kwestujemy na pomoc naszym podopiecznym w hospicjum w Szczecinie, na ulicy Pokoju. Jesteśmy po to, aby im pomóc, żeby żyło im się lepiej, spokojniej i milej. Proponujemy ciepłą herbatę i kawę, jakiś słodycz w zamian za wsparcie - opowiada pan Andrzej, wolontariusz i pracownik hospicjum.- Jestem wolontariuszem fundacji Niezłomni. Co roku zbieramy tutaj na Żołnierzy Wyklętych, na poszukiwania mogił naszych bohaterów - dodaje drugi wolontariusz.Pieniądze zbiera Komitet Opieki nad Pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza", Stowarzyszenie Katyń, a także Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza.Z puszkami wyszli też wolontariusze Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych i Fundacji Dom Hospicyjny Hospicjum św. Jana Ewangelisty.Na Cmentarzu Centralnym i na cmentarzu w Dąbiu kwestuje Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.