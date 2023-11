źródło grafiki: https://www.facebook.com/GrzybowskaEwa

Poinformowała o tym burmistrz miasta, na swoim facebookowym profilu. Plany zakładają utworzenie około stu miejsc pochówku.

Obecnie trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w sprawie dokładnej lokalizacji kolumbarium, które ma powstać w 2024 roku.



Przypomnijmy, cmentarz w Wolinie przejdzie remont. Gmina uzyskała środki na uporządkowanie terenu. Remont ma kosztować dwa miliony złotych i potrwa do marca przyszłego roku.



Kolumbarium to zbiorowy grobowiec murowany, pełniący funkcję miejsca pochówku prochów zmarłych osób.



Kolumbaria stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Są to budynki w kształcie prostopadłościanu, z piętrowymi rzędami pomieszczeń, w których umieszcza się urny z prochami zmarłej osoby.