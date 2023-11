"Pamięć jest najważniejsza." Szczecinianie szturmują cmentarze [ZDJĘCIA]

"Wszystkich Świętych to dzień radości, ale i refleksji nad życiem" - tak dzisiejsze święto opisują mieszkańcy Szczecina.

Na Cmentarz Centralny udali się z najbliższymi, by razem uczcić pamięć nieobecnych.- Mamy tu synka, rodziców i dziadków. Pamięć bliskich jest chyba najważniejsza. - My odwiedziliśmy dziadków, od strony żony. Pogoda sprzyja można się przejść również z dziećmi. Najważniejsza jest rodzina, a dopiero później praca i problemy życia codziennego. - Trzeba uczyć młodzież, żeby rozumiała co to za święto i w przyszłości może i nas upamiętniła... - mówili szczecinianie.Wszystkich Świętych faktycznie jest radosnym świętem. Tego dnia czcimy tych, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie.