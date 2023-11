Tłumy na cmentarzach w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Tłumy odwiedzające groby bliskich, stragany z chryzantemami i darmowa komunikacja. Zaglądamy do Świnoujścia, by zobaczyć, co dzieje się wokół cmentarza.

Przy cmentarzu jest mnóstwo stoisk z kolorowymi chryzantemami. Mieszkańcy korzystają z nich, by dosadzić ostatnie kwiaty na grobach bliskich.



- Jest spory ruch, ludzi jest zdecydowanie więcej niż wczoraj. Mamy chryzantemy wielokwiatowe, drobnokwiatowe, są też wielkokolorowe. Mamy również do wyboru piękne kompozycje z wrzosem, kapustą czy gałązkami. Robimy je sami. - Jestem już na emeryturze, to mogę sprawdzić ceny w wielu miejscach. Ceny przy cmentarzu czy rynku są kosmiczne... - opowiadają mieszkańcy.



Dziś w Świnoujściu, by ułatwić mieszkańcom odwiedzenie grobów bliskich funkcjonuje darmowa komunikacja miejska i darmowy parking przy cmentarzu