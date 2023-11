W Kołobrzegu kwestują dla hospicjum [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

1 listopada to nie tylko okazja do odwiedzenia grobów swoich bliskich, ale także wsparcia potrzebujących. Na kołobrzeskim cmentarzu trwa zbiórka na miejscowe hospicjum.

Kwesta na rzecz hospicjum to już wieloletnia tradycja na kołobrzeskim cmentarzu. Najpierw latami zbierano pieniądze na jego budowę, a od 2017 roku mieszkańcy wspierają utrzymanie obiektu. Podobnie jest także i teraz, gdy blisko 200 wolontariuszy zbiera datki do charakterystycznych żółtych puszek.



Jak mówią kwestujący, mieszkańcy chętnie dzielą się pieniędzmi.



- Wrzucają, czasami i złotówki, czasami 100 zł. - Chcemy pomagać tym ludziom, którzy są chorzy, bo sami możemy kiedyś być na ich miejscu. - Bez pomocy nie będzie nic - mówią wolontariusze.



Wolontariusze pozostaną na cmentarzu do godziny 16, a wynik zbiórki poznamy wieczorem. Ubiegłoroczna rekordowa kwesta pozwoliła pozyskać dla hospicjum 45 tysięcy złotych.