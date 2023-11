Dziś Dzień Zaduszny

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kościół Katolicki modli się za zmarłych przebywających w czyśćcu.

Kościół rozumie czyściec jako stan oczyszczenia po śmierci, kiedy zmarłym pokutującym za grzechy, z pomocą przez swoją modlitwę, przychodzą żyjący wierni.



O znaczeniu Dnia Zadusznego mówi ks. Zbigniew Woźniak, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.



- Dzień Zaduszny to jest dzień pamięci o zmarłych, którzy odeszli od nas, a których chcemy przed Bogiem orędować, zanosić modlitwę. Jest to dzień bardziej zadumania, zamyślenia nad śmiercią, nad przejściem przez tę granicę śmierci do wieczności - dodaje ks. Woźniak.



O 15:00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie biskup Henryk Wejman odprawi mszę świętą, po której odbędzie się procesja do grobowca kapłańskiego.