Fot. pixabay.com / adymyabya (domena publiczna)

Zainteresował policyjny patrol, bo parkował swoje BMW i jednocześnie rozmawiał przez telefon - wylegitymowany przyznał się do palenia marihuany, a w aucie miał narkotyki.

23-latek został zatrzymany - na razie dostał 200 złotych mandatu za używanie telefonu podczas jazdy.



Biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie informuje również o innym zatrzymaniu: kierowca Forda był już znany mundurowym z włamań do samochodów. W zatrzymanym do kontroli aucie znaleziono tablice rejestracyjne innego pojazdu. W dodatku, uwagę policjantów zwróciła nerwowość 28-latka, rozszerzone źrenice oczu i nieskoordynowane ruchy. Pobrano mu krew do badania.



W obu przypadkach mężczyźni odpowiedzą przed sądem.