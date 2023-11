Psikus albo cukierek. Pentagram i trzy "szóstki" w Halloween

Fot. Słuchacz Fot. Słuchacz

Pobrudzone jajkiem i śmietaną klatki schodowe, narysowany flamastrem na drewnianych drzwiach pentagram i trzy "szóstki" - to efekt Halloween w jednym z bloków na szczecińskim na osiedlu Kaliny.

We wtorek wieczorem usłyszałam pukanie do drzwi - relacjonowała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" nasza Słuchaczka.



- Jak uchyliłam drzwi to zobaczyłam osobę kobiecego wzrostu i głos był też kobiecy, jakieś dzieci. Ona miała na twarzy maskę czy jakieś czarne okulary, czy coś, nie było widać kto to jest. No i coś tam mi powiedziała, ale dokładnie to ja nawet nie pamiętam co. Powiedziałam, że ja obchodzę Wszystkich Świętych i to wszystko. Zamknęłam drzwi, a potem okazało się, że mi namazali tam jakiś satanistyczny znak w drzwiach - mówi słuchaczka.



Jak relacjonuje nasza Słuchaczka drzwi są drewniane i usunięcie napisów nie będzie proste. Kobieta zawiadomiła policję o zdarzeniu.