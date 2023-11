Mammografia i cytologia. Ważne zmiany w programach profilaktycznych dla kobiet [WIDEO]

Mat. NFZ

Chodzi o to, by więcej kobiet korzystało z badań profilaktycznych i wyeliminować zachorowania na raka.

Od dziś obowiązują zmiany w dostępie do badań: mammografii i cytologii - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



- Profilaktyczną mammografię mogą już wykonywać kobiety od 45. do 74. roku życia. Do tej pory była to grupa kobiet w wieku 50-69 lat. Natomiast profilaktyczną cytologię, panie od 25. roku życia do 64. roku życia. Do tej pory była to grupa kobiet w wieku od 25 do 59 lat - mówi Koszur.



Nadal wiele kobiet o chorobie dowiaduje się zbyt późno, dlatego tak ważne jest, by się badać - dodaje Koszur.



- Rak piersi to jest najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie w Polsce dowiaduje się o nim około 20 tysięcy pacjentek. Warunkiem by wcześniej go wykryć, gdy zmiana jest niewielka, jest właśnie mammografia. Rak szyjki macicy jest bardzo groźną chorobą. Jest wykrywany u 3000 kobiet rocznie - mówi Koszur.



Wykaz wszystkich gabinetów, gdzie można zrobić badania, dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.