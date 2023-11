W chińskiej stoczni Dalian zwodowano masowiec Dąbie

PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Statek ten to jeziorowiec przystosowany do pływania po wielkich jeziorach amerykańskich, wybudowany dla Polskiej Żeglugi Morskiej.

Masowiec Dąbie otwiera całą serię statków, które będzie PŻM odbierać w najbliższych miesiącach.



- W chwili obecnej mamy zamówionych osiem statków w stoczni Dalian. Pierwszy statek, czyli ten który został właśnie zwodowany, będzie odebrany na początku przyszłego roku w styczniu. Kolejne będą odbierane co kwartał, czyli, praktycznie, co dwa kolejne lata, będziemy odbierać po jednym statku - tłumaczy Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.



Statek typu "jeziorowiec" ma określone wymiary, które pozwalają mu zmieścić się w śluzach.



- To są masowce, czyli takie zwykłe statki do przewozu zbóż, węgla, czy rudy żelaza, ale o specyficznych wymiarach, dostosowanego do skomplikowanego układu śluz i kanałów wielkich jezior amerykańskich. Konkretnie one nie mogą mieć powyżej 200 metrów długości i 23,7 metrów szerokości - dodaje przedstawiciel PŻM Krzysztof Gogol.



Polska Żegluga Morska jest jednym z nielicznych armatorów na świecie, który dysponuje flotą statków przystosowanych do pływania po Wielkich Jeziorach Amerykańskich. PŻM transportuje do portów położonych przy Wielkich Jeziorach blachę potrzebną do produkcji samochodów, a w drodze powrotnej zboża.