Nowa baza kołobrzeskiej Komunikacji Miejskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg planuje budowę nowej bazy Komunikacji Miejskiej. Ma to pozwolić również na poprawę ekologii w taborze publicznego przewoźnika.

Kołobrzeg planuje budowę nowej bazy Komunikacji Miejskiej. Ma to pozwolić również na poprawę ekologii w taborze publicznego przewoźnika.



Władze miasta zleciły wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej bazy autobusowej. Ma ona powstać na ulicy 6 Dywizji Piechoty, czyli z dala od centrum miasta. Na miejscu zostanie wybudowane całe zaplecze socjalno-techniczne dla pracowników, duży parking i plac manewrowy dla autobusów oraz stacja paliw. Michał Jaczyński, prezes Komunikacji Miejskiej mówi, że inwestycja ma być początkiem wprowadzania bardziej ekologicznego taboru.



- W obecnej sytuacji na naszej bazie eksploatacja taboru zeroemisyjnego jest niemożliwa ze względu na to, że nie dysponujemy zapleczem mogącym takie tabory naprawiać, eksploatować. Planujemy na nowej bazie budować stację ładowania pojazdów - powiedział Michał Jaczyński.



Sama dokumentacja to koszt ponad pół miliona złotych, będzie ona gotowa w przyszłym roku. Budowa ma już pochłonąć kilkadziesiąt milionów, a część finansów miasto pozyska z planowanej sprzedaży działki po dotychczasowej siedzibie spółki.