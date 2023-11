Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

60 procent więcej pasażerów niż w ubiegłym roku skorzystało z wakacyjnych lotów czarterowych z lotniska w Goleniowie. Port lotniczy podsumował sezon urlopowy.

25 października odleciał z lotniska ostatni czarter do Antalyi w Turcji. Sezon był wyjątkowo długi. Rozpoczął się 3 czerwca. Z lotów czarterowych skorzystało ponad 38 tysięcy pasażerów. Oprócz Turcji do wyboru były także loty do Burgas w Bułgarii.



Lotnisko już pracuje nad planami na kolejny sezon - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu.



- Nasze plany, to latać po całym świecie. Teraz chcielibyśmy, żeby np. pojawiła się może Turcja Egejska. To taki inny zakątek, mniej odwiedzany, ale bardzo atrakcyjny i wyczekiwany przez tych, którzy do Turcji latają dość często. Również odwieczny kierunek, który jest hitem z innych lotnisk, to są wyspy greckie - mówi Domagalski.



Loty czarterowe w przyszłym roku wystartują już w 25 maja.