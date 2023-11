Wilk na trzech łapach znajdzie dom w Wolińskim Parku Narodowym

Fot. Woliński Park Narodowy

Azyl dla "Kamyka" powstaje w Wolińskim Parku Narodowym. Wilk o trzech łapach będzie tam bezpieczny i nie będzie nikomu zagrażał.

Obecnie "Kamyk" przebywa w wolierze, jest tam od czasu, gdy został złapany na początku października. Opiekuje się nim weterynarz, wszystko wskazuje że jest w dobrej formie.



Wkrótce trafi do wybiegu, który budowany jest specjalnie dla niego. Będzie miał 6000 metrów kwadratowych, znajdzie się w lesie pośród drzew. Wszystko po to, by warunki w których będzie żył były jak najbardziej zbliżone do naturalnych.



Wybieg gotowy będzie na początku grudnia i wtedy "Kamyk" się przeprowadzi. Środki na budowę wybiegu pochodzą z Funduszu Leśnego.



"Kamyk" stracił łapę dwa lata temu po tym, jak potrącił go samochód. Zanim znaleźli go ludzie i powiadomili odpowiednie służby - przeleżał w rowie kilka dni. Był leczony się w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie.