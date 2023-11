Setki milionów złotych na kontach zachodniopomorskich emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 850 mln złotych trafiło już na konta zachodniopomorskich emerytów. To wypłaty 14. emerytury. Dane podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie otrzymało 365 tysięcy osób.

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Czternastka wynosi 2650 złotych, jest wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działała zasada złotówka za złotówkę.



Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 złotych.



Oznacza to, że czternastka przysługiwała, gdy emerytura lub renta nie przekraczała 5500 zł brutto.