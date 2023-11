Prowokacja, pobicie i kradzież. Szajka stanie przed sądem

źródło: https://pixabay.com/pl/2071539/domena publiczna Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zwabili mężczyznę w pułapkę, potem go pobili i okradli - kobieta i mężczyzna odpowiedzą za rozbój.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Wszystko działo się w lipcu przy ulicy Langiewicza w Szczecinie. Para działała w porozumieniu z inną osobą.



Najpierw zadzwonili domofonem do mieszkania poszkodowanego i poprosili, by zszedł na dół. Po krótkiej rozmowie kobieta wsiadła w do samochodu, w którym były jeszcze dwie inne osoby.



Gdy pokrzywdzony wracał do swojego mieszkania jeden z mężczyzn wysiadł z samochodu, pobił go na klatce i go okradł. Zabrał mu 15 tysięcy złotych.



Po tym wszyscy uciekli. Sprawcy zostali zatrzymani, trafili do aresztu.



Kobiecie, która nie była wcześniej karana grozi do 12 lat więzienia, mężczyźnie - w warunkach recydywy - nawet 18 lat.