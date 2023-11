Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wielkie emocje zafundowali swoim kibicom piłkarze Kotwicy Kołobrzeg. Chociaż przegrywali już 3:0, to zdołali odrobić straty i odwrócić losy meczu.

Fani Kotwicy, którzy udali się na daleki wyjazd do Krakowa przez godzinę gry nie mieli powodów do radości. Kotwa przegrywała z Hutnikiem 3:0 i ciężko było wierzyć, że do domu przywiezie jakiekolwiek punkty. Kołobrzeżanie nie poddali się jednak.



Najpierw dwie bramki zdobył Jonathan Junior, a do remisu zdołał doprowadzić Cezary Polak. Rozpędzona Kotwa wyszła na prowadzenie po bramce Filipe Oliveiry, a gdy gospodarze próbowali uratować choćby punkt w doliczonym czasie gry Portugalczyk raz jeszcze pokonał krakowskiego bramkarza.



Kotwa do Kołobrzegu przywiezie więc pełną pulę, a trzy punkty sprawiają, że Biało-Niebiescy z dorobkiem 30 „oczek” są samodzielnym liderem II ligi.