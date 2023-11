Nowe radiowozy dla GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego otrzymał dwa nowe, nieoznakowane radiowozy.

Będą one patrolować drogi w całym kraju. W tej chwili inspekcja ma do dyspozycji 29 takich samochodów, docelowo będzie ich miała 33.



Sylwester Kaczmarczyk z GITD powiedział, że samochody są wyposażone w specjalistyczny sprzęt. To dwa typy rejestratorów - w zależności od dostawy. Samochody będą patrolować drogi, na których nie było możliwe zainstalowanie stacjonarnych urządzeń mierzących prędkość. Oba urządzenia mogą także zarejestrować przekroczenie podwójnej linii ciągłej, czy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych.



Sylwester Kaczmarczyk zapowiedział, że funkcjonariusze będą natychmiast reagować na wykroczenia tak, by zapewnić bezpieczeństwo innym użytkownikom dróg. Ostatnie trzy nieoznakowane radiowozy trafią do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w przyszłym tygodniu.



ITD dysponuje także siecią stacjonarnych fotoradarów. Do inspekcji należą też urządzenia obsługujące odcinkowy pomiar prędkości. Działa on między innymi w tunelu na „Zakopiance” pod górą Luboń Mały, w tunelu, który jest elementem obwodnicy Warszawy w ciągu transy S2, a także w tunelu pod rzeką Świną, który łączy wyspę Wolin z Wyspą Uznam.