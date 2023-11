Kukurydza na progu opłacalności

Wiadomo tylko, że nic nie wiadomo - tak rolnicy mówią o cenach kukurydzy w skupach. Właściciele upraw są zdezorientowani, bo według specjalistów stawki za tonę powinny być wysokie, a są na takim poziomie, że uprawa stoi na krawędzi opłacalności.





- Ceny powinny rosnąć. Ale teraz mamy tylko handel na ten moment, na tę chwilę, trzeba zapomnieć, że ktoś cenę utrzyma do jutra. Możemy się doszukiwać, że koncerny na tym zarabiają i pewnie tak jest, ale co my możemy?! Możemy tylko dostosować się do tych reguł gry. Nie mamy na to wpływu - mówił w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" Mateusz Watral, właściciel gospodarstwa z Karwowa.

Do tego sytuacja zmienia się właściwie z dnia na dzień. Rolnicy podejrzewają, że za wszystkim stoją spekulanci.