Matecki: opozycja już wycofuje się z przedwyborczych obietnic

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bałagan po PiS-ie, to między innymi szereg strategicznych inwestycji. Tak opinie polityków opozycji komentował w "Rozmowie pod krawatem" poseł Solidarnej Polski Dariusz Matecki.

- Bałagan po PiS-ie to jest rekordowo niskie bezrobocie, praktycznie najniższa w Unii Europejskiej, to jest wzrost minimalnej i średniej o ponad już 100%. To są potężne inwestycje, takie jak tunel w Świnoujściu czy bardzo wiele inwestycji drogowych, szczególnie tych w małych gminach. To są tak naprawdę sukcesy gospodarcze, które również pokazywane są przez instytucje unijne i przez różne ratingi - mówi Matecki.



W ocenie Dariusza Mateckiego, wielu polityków dotychczasowej opozycji wycofuje się już z przedwyborczych obietnic.



- Jedyna dziura jaka jest, to może być w zaufaniu do opozycji, która jeszcze kilka tygodni temu przedstawiała swoje punkty programowe, a dzisiaj właściwie z każdego się wycofuje. Już słyszymy, że nie będzie pieniędzy na kwotę wolną 60 000 zł, że nie będzie kredytu 0%, że nie będzie dobrowolnego ZUS-u, że nie będzie akademików za złotówkę. Już dzisiaj się z tego wycofują - mówi Matecki.



Zdaniem polityka Solidarnej Polski, prezydent Andrzej Duda powinien powierzyć misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu.