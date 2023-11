IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w nadmorskich powiatach województwa pomorskiego i w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Synoptycy prognozują na wybrzeżu silny wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, a w porywach dochodzącego do 75 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godzin wieczornych.



Jednocześnie IMGW informuje, że w górach przybywa śniegu. Na Kasprowym Wierchu grubość pokrywy śnieżnej wynosi obecnie 12 centymetrów, a śnieg zanotowano również na Śnieżce oraz w Dolinie Pięciu Stawów.