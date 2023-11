Pies patrolowo-tropiący odnalazł zaginioną 12-latkę

Fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

"Spina" odnalazł zaginioną nastolatkę. To policyjny pies, który doprowadził do dziecka. 12-latka wróciła już do rodziny.

Dziewczyna wyszła w niedzielę rano z mieszkania i rodzice nie mieli z nią kontaktu. "Spin"to pies patrolowo-tropiący, który był skierowany do poszukiwań zaginionej, podjął trop w okolicach miejsca zamieszania 12-latki. Doprowadził przewodnika w miejsce, gdzie mieszkają koleżanki dziewczynki, jednak nie potwierdziły one by je odwiedzała.



Później policjanci ustalili, że może ona być w okolicach Bramy Portowej. Tam właśnie przewodnik wraz ze "Spinem" odnaleźli zaginioną.