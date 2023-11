Trwa budowa łącznika drogi ekspresowej S6

fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Na miejscu wprowadzono tymczasową organizację ruchu.

Chodzi o liczący 1500 metrów odcinek powstający przy węźle Kołobrzeg-Wschód. Obecnie trwają prace nad podłączeniem już powstałych fragmentów nowej drogi do istniejącej dotychczas infrastruktury.



- Wiąże się to ze zmianami dla kierowców - mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



Rozpoczyna się również montaż ekranów dźwiękochłonnych na wysokości powstałego wiaduktu nad wjazdem do miejscowości Budzistowo. W połowie listopada wykonawca przystąpi też do realizacji warstwy bitumicznej drogi i wówczas należy spodziewać się kolejnych czasowych zmian w ruchu.



Całość kosztuje 89 milionów złotych i powinna być gotowa w kwietniu przyszłego roku, choć część jezdni ma zostać udostępniona kierowcom już wcześniej.