Stanie przed sądem za znęcanie się nad matką

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prokuratura w Goleniowie skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Wszystko działo się w jednej z miejscowości gminy Nowogard. Matka przechodziła koszmar

przez kilka miesięcy. Mężczyzna pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, groził matce że ją zabije, wyzywał ją a także bił.



Sprawca został zatrzymany. Trafił do aresztu. Przyznał się do winy.



Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.