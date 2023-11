Od czwartku montowane będą włazy do studzienek kanalizacyjnych na ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Prace będą prowadzone na jezdni wyjazdowej z miasta, na wysokości najazdu na Estakadę Pomorską.

Zajęty zostanie ok. 150 metrowy odcinek ulicy Gdańskiej. Jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. Tak będzie od godziny 11 do 13. W kolejnych dniach zajęty zostanie prawy pas jezdni.



Utrudnienia potrwają do 17 listopada.