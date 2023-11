Park przy Hożej jak nowy

Stary park odzyskał blask. Zakończyła się rewitalizacja parku przy ul. Hożej w Szczecinie.

W ramach prac powstały nowe alejki i ścieżka rowerowa. Wzdłuż alejek ustawione zostały ławki i kosze na śmieci. Zasadzono krzewy i ozdobne trawy. Założone zostały też nowe trawniki. Powstały również tzw. rabaty żwirowe, których zadaniem jest zatrzymywaniem w gruncie wód opadowych.



W parku są nowe latarnie, a także miejsce do zabawy. Do tzw. strefy aktywności przeniesione zostały elementy siłowni pod chmurką, obok których stanął zestaw do street workoutu.



Jest też plac zabaw z efektownym linarium, równoważnią, huśtawką "ptasie gniazdo" i urządzeniem sprawnościowym "labirynt".



Koszt prac to ponad 2,5 mln złotych.