Mieszkania dla dużych rodzin

Szczeciński ZBiLK ogłasza kolejny nabór wniosków na mieszkanie w ramach programu "Dom dla Rodziny". Dokumenty można składać do 17 listopada.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oferuje dwa mieszkania, kompleksowo wyremontowane. Pierwszy lokal znajduje się na trzecim piętrze w kamienicy przy ul. 5-go Lipca - ma prawie 118 metrów kwadratowych i cztery pokoje. Drugie mieszkanie położone jest na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Mazurskiej. Ma prawie 136 metrów kwadratowych i również cztery pokoje. Oba ogrzewane są z sieci miejskiej.



Program skierowany jest do rodzin, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata i wychowują co najmniej pięcioro dzieci w wieku do 18 roku życia i nie mają własnego "M". Muszą też spełniać ustalone kryteria dochodowe.



Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie ZBiLK, przy ul. Mariackiej.