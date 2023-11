"Nie będę torpedował działań prezydenta Krzystka" - zapewnia nowy radny Szczecina

Będzie współpracował z prezydentem i klubem, ale nie zamierza rezygnować z ideałów. Tak mówi Andrzej Radziwinowicz, który dzisiaj zostanie nowym miejskim radnym klubu Koalicji Obywatelskiej.

Radziwinowicz jest szefem szczecińskich Zielonych i dał się poznać do tej pory jako aktywista, który walczy z patodeweloperką i wycinką drzew - niekiedy krytykując plany Piotra Krzystka i współpracującej z nim Koalicji. W " Rozmowach pod krawatem " zapewniał, że nie zamierza torpedować działań KO i prezydenta, ale w niektórych kwestiach nie zamierza poddawać się dyscyplinie.- Zdaję sobie sprawę, że często te decyzje, jeśli chodzi o Szczecin, jeśli chodzi o grę zespołową, będą trudniejsze. Są pewne granice, gdzie ja gram zespołowo i umiem grać zespołowo, i będę grał zespołowo, czy to z prezydentem, czy z klubem. Ale są pewne rzeczy, które są dla mnie nienaruszalne i będę walczył o sprawy, które są dla mnie ważne, które ważne są dla mieszkańców - mówi Radziwinowicz.Radziwinowicz dzisiaj oficjalnie otrzyma mandat radnego. Przejmie go po Patryku Jaskulskim, który dostał się do Sejmu.