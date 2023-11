Kołobrzeska policja rozdaje odblaski [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

8 tysięcy odblasków trafi do mieszkańców Kołobrzegu. Miejscowa policja apeluje do pieszych, by zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym pamiętali o swoim bezpieczeństwie.

„Odbierz odblask - wyróżnij się na drodze” - pod takim hasłem rozpoczęła się jesienna akcja poprawy bezpieczeństwa pieszych na kołobrzeskich drogach. 8 tysięcy odblasków kupiło Starostwo Powiatowe, które połowę tej puli przekazało miejscowej policji. Komendant Dariusz Hoc podkreśla znaczenie odblasków zwłaszcza teraz, gdy wcześnie zapada zmrok.



- Zgodnie z takim powiedzeniem - chcesz czuć się bezpiecznie, wyróżnij się na drodze, czyli daj się zauważyć. Bo jednak w tym okresie jesiennym szybko się ściemnia. Ten deszcz powoduje to, że jednak kierowca może nie zauważyć pieszego - mówi Hoc.



Robert Piecyk, naczelnik kołobrzeskiej „drogówki” wskazuje, że obecnie pieszy znajdujący się poza terenem zabudowanym ma obowiązek noszenia odblasków, a ich brak to nie tylko zagrożenie mandatem, ale przede wszystkim narażanie własnego zdrowia.



- Ostatnie zdarzenie, przykład z naszej akcji. Doszło do wypadku właśnie dlatego, że zabrakło zdrowego rozsądku u tej osoby, która poza obszarem zabudowanym poruszała się bez odblasku. Nie chodzi już o ten mandat - mówi Piecyk.



Policjanci będą przekazywać kolorowe opaski i zawieszki w czasie patroli i akcji profilaktycznych. Każdy może odebrać również elementy odblaskowe w starostwie powiatowym. Koszt całej akcji to 26 tysięcy złotych.