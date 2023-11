Szczecińska Kolej Metropolitalna coraz bliżej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińska Kolej Metropolitarna ma zostać uruchomiona wiosną 2024 roku, a linia ze Szczecina do Polic ma zostać oddana do ruchu pasażerskiego pod koniec 2025 roku - najnowsze informacje w sprawie SKM-ki przekazali specjaliści podczas zwołanej w tej sprawie konferencji.

Najbardziej opóźnioną inwestycją jest modernizacja linii kolejowej do Polic.- Liczymy na skrócenie tego terminu, bo on już uwzględnia wszelkie ryzyka po stronie wykonawcy. Jeżeli nie będzie kolejnego tąpnięcia na rynku, jakichś nieprzewidzianych wydarzeń, to powinniśmy ten termin dotrzymać, a być może nawet skrócić, by roboty zostały ukończone jeszcze w 2024 roku - wierzy Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Linie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w pierwszym etapie funkcjonowania połączą Stargard, Goleniów oraz Gryfino z Szczecinem, co znacznie ułatwi dojazd do stolicy Pomorza Zachodniego.- Kolej jest oczywiście najbardziej pożądana, to najbardziej dogodne możliwości do centrum Szczecina, na uczelnie, do miejsc pracy..., to jest wyjątkowa sprawa, trwa już od kilku lat, zbliżamy się do finału. Myślę, że mieszkańcy nie tylko Gryfina, ale całej aglomeracji szczecińskiej będą mogli poruszać się na jej terenie dużo sprawniej i wygodniej - dodał Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina.Konferencja "Rozwój Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jako przykład przyjaznego systemu transportu publicznego" trwa w hotelu Radisson.