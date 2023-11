Ruszyła sesja szczecińskiej Rady Miasta [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Maksymalne podniesienie stawek podatku o nieruchomości, powołanie spółki, która wybuduje w Szczecinie biogazownię czy ślubowanie dwójki nowych radnych - to jedne z punktów wtorkowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.

Najwcześniej odbędzie się zaprzysiężenie Andrzeja Radziwinowicza oraz Dariusza Smolińskiego. Zastąpią Patryka Jaskulskiego oraz Dariusza Mateckiego, którzy zdobyli mandaty poselskie. Radziwinowicz, szef szczecińskich Zielonych, przystąpi do współrządzącego miastem klubu Koalicji Obywatelskiej. Z kolei Smoliński, manager branży morskiej, będzie radnym opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości.



Później radni prezydenta z Koalicji Samorządowej oraz KO przegłosują zwiększenie stawki podatku od nieruchomości w Szczecinie. Na podstawie rozporządzenia ministra finansów można to zrobić o maksymalnie 15 procent - i o tyle wnioskuje urząd. Jako przykład podawane jest 50 metrowe mieszkanie - tu podwyżka wyniesie 10,50 PLN. A dla działalności gospodarczej w budynku o 1000 metrów kwadratowych wzrost wyniesie 4 680. W uzasadnieniu uchwały czytamy również, że w sumie wzrost wpływów do budżetu Szczecina z tego tytułu wyniesie około 34 miliony złotych. Opozycja z PiS ma być przeciw tej uchwale.



Radni prawdopodobnie powołają też nową miejską spółkę, która według planu do 2026 roku wybuduje za 80 milionów złotych biokompostownię do recyklingu bioodpadów. 51 procent udziałów ma mieć prywatna spółka REMONDIS, 49 przypadnie miastu, które wniesie wartą 4 miliony złotych działkę przy ulicy Gdańskiej. Co do finansowania budowy instalacji na razie władze miasta informują, że będą szukały zewnętrznych źródeł do realizacji inwestycji.