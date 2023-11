Przebudowa świetlicy w Dobropolu Gryfińskim

Trwa modernizacja świetlicy w Dobropolu Gryfińskim.

Na ponad dwustumetrowej powierzchni znajdą się dwie sale spotkań, kuchnia, kotłownia, pomieszczenia gospodarcze, hol, szatnia oraz zaplecze socjalne z toaletami. Obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



Prace obejmują przestawienie ścian, ocieplenie ich, wymianę drzwi i okien, przebudowę wszystkich instalacji oraz remont dachu. Otwarcie planowane jest wiosną przyszłego roku.



Koszt inwestycji to milion 300 tysięcy złotych, z czego pół miliona to dofinansowanie unijne.