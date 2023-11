Maluch+, czyli miliony dla żłobków w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do zachodniopomorskich samorządów i podmiotów niepublicznych w latach 2016-22 z programu Maluch+ trafiło ponad 50 milionów złotych. Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie dziewięć milionów złotych dostały 22 prywatne żłobki w naszym regionie. To dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w ramach programu "Maluch+".

O korzyściach płynących z rządowego programu mówił - pełniący obowiązki wojewody zachodniopomorskiego - Tomasz Wójcik.



- Program Maluch+ to wsparcie rodzin, to polityka prorodzinna, ale to również wsparcie rynku pracy, bo częstokroć przedsiębiorcy sygnalizowali, że tego rodzaju program jest potrzebny i ten program przynosi efekty - powiedział.



Przekazane pieniędzy podwyższy jakość usług w placówkach.



- Na adaptację pomieszczeń, które są przeznaczone do sprawowania opieki nad dziećmi, na wyposażenie w zabawki, w sprzęt, w pomoce terapeutyczne, dodatkowe sale do realizacji działań terapeutycznych względem dzieci, na organizację placu zabaw, czyli tak naprawdę na wszystko to, co trzeba włożyć do lokalu, żeby móc przyjąć maluchy - wylicza Monika Dąbska-Hamrol, właścicielka prywatnego żłobka w Szczecinie.



Do zachodniopomorskich samorządów i podmiotów niepublicznych w latach 2016-22 z programu Maluch+ trafiło ponad 50 milionów złotych - dzięki temu udało się utworzyć ponad 2300 miejsc w żłobkach.