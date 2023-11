Jest zgoda radnych. Miasto kupi kino Pionier

Umowa ma być podpisana do końca roku, a we wtorek szczecińscy radni jednogłośnie zgodzili się na to, aby miasto kupiło kino "Pionier".

Na poprzedniej sesji zabezpieczono w budżecie 2 miliony złotych na ten cel. Teraz Rada Miasta upoważniła prezydenta Szczecina do sfinalizowania rozmów z właścicielami "Pioniera".Wiceprezydent Anna Szotkowska informowała, że miasto chciałoby podpisać umowę do końca 2023 roku.- Aby zapewnić płynne przejęcie kina, jego stałe funkcjonowanie i stałą dostępność dla mieszkańców, mamy pewne uzgodnienia z właścicielami. Dadzą nam czas do tego, aby wypracować formułę, nad którą już będzie pracował Wydział Kultury z nową panią dyrektor, z panią prezydent. Jednocześnie kino jeszcze będzie działało i będzie też moment przekazania od poprzednich właścicieli do nowego podmiotu, nowej instytucji. Do tego, co zostanie wypracowane do dalszego funkcjonowania - mówi Szotkowska.Według operatu szacunkowego, wartość "Pioniera" wraz z wyposażeniem to niespełna 2 miliony złotych. W tym miejscu szczecinianie oglądają filmy nieprzerwanie od 1907 roku, to jedno z najstarszych takich kin na świecie.