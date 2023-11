Biokompostownia w Szczecinie. Strzał w dziesiątkę czy strzał w kolano?

Prawie godzinna dyskusja o powołaniu nowej miejskiej spółki mającej zbudować biokompostownię.

Wątpliwości opozycji z PiS wzbudziło finansowanie - wartej 80 milionów złotych - inwestycji przy proporcji udziałów, w której większość (51 procent) przypadłoby firmie Remondis, a 49 proc. Miastu Szczecin. Szczecin wnosi także wartą 4 miliony złotych działkę przy ulicy Gdańskiej.W odpowiedzi urzędnicy zapewniali, że interes Szczecina będzie właściwie reprezentowany.Radny PiS, Maciej Ussarz oceniał, że Remondis w Szczecinie dominuje.- Remondis przejmie cały rynek śmieciowy w naszym mieście. Sam wywóz odpadów już głównie realizuje Remondis. Wygrał większość przetargów. A teraz jeszcze chcecie oddać biokompostownię?! Toż strzelimy sobie kompletnie w kolano! Remondis stanie się przez to monopolem śmieciowym - argumentował radny Ussarz.Wiceprezydent Anna Szotkowska odpowiadała, że śmieci w mieście wywozi kilka firm i nikt nie ma dominującej pozycji. A Remondis ma doświadczenie w obsłudze biokompostowni.- Jesteśmy w trakcie uzgadniania zapisów umowy, gdzie zarząd jest dwuosobowy, po jednym z członków, a kluczowe decyzje w zakresie funkcjonowania spółki mają zapadać jednomyślnie, więc proszę mi wierzyć, że interes Gminy jako współudziałowca jest zabezpieczany - przekonywała.Według planu przedstawionego radnym biokompostownia do recyklingu bioodpadów miałaby powstać przy ulicy Gdańskiej do 2026 roku. A pieniądze na jej powstanie miałyby pochodzić ze źródeł zewnętrznych: dotacji, dofinansowań bądź kredytów.