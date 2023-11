Jubileusz Wieczornego Biegania. To już 10 lat. Start o godz. 19

Dziesięć świeczek na torcie zdmuchną uczestnicy "Wieczornego biegania w Szczecinie".

Po raz pierwszy spotkało się tu 35 osób. Był listopadowy wtorek 2013 roku... i tak jest aż do dziś, ale teraz przychodzi nawet ponad 500 biegaczy.- Zawsze zaczynamy na Jasnych Błoniach, biegniemy pod platanami, dobiegamy do Arkonki... Wracamy tą samą ścieżką. Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach przebiec dystans ośmiu kilometrów to zawsze może zawrócić. Trzeba przyjść w wygodnym stroju. Tort będzie dla wszystkich, przygotowaliśmy tez okolicznościowe numery startowe - wspomina i zaprasza na dzisiejsze świętowanie pomysłodawca Biegania, Wojciech Kępka.Spotkanie o godz. 19 przy fontannie Bartłomiejka przed gmachem szczecińskiego magistratu. Udział jest bezpłatny.